Belçika'nın Gent kentinde konut projesi için yürütülen inşaat çalışmaları sırasında, yaklaşık 500 yıldır toprak altında kalan Orta Çağ mahallesi ortaya çıkarıldı. Şubat 2026'da gerçekleştirilen kazılarda 200'den fazla insan iskeleti, taş bir kilisenin temelleri, eski evler ve dar sokaklar bulundu.

1540 yılında Kutsal Roma İmparatoru V. Karl'ın emriyle yıkılan mahallenin üzerine daha sonra İspanyol Kalesi inşa edilmişti. Vergi artışına karşı ayaklanan kent sakinlerini cezalandırmak amacıyla Aziz Bavo Manastırı ve çevresindeki yaklaşık 800 evin yıkıldığı belirtildi. Kalenin ağır sur duvarları ise eski yerleşim alanının yüzyıllar boyunca korunmasını sağladı.

KAZILARDA 200'DEN FAZLA ÇIKARILDI

Kazılarda ortaya çıkarılan 200'den fazla iskeletin 13. ve 16. yüzyıllar arasına tarihlendiği belirlendi. Kadın, erkek ve çocuklara ait kalıntıların bulunduğu mezarlığın, askerlerden ziyade bölgede yaşayan sivillere ait olduğu değerlendiriliyor. Araştırmacılar, iskeletler üzerinde yaptıkları incelemelerle dönemin beslenme alışkanlıkları ve yaşam koşulları hakkında bilgi edinmeyi hedefliyor.

Çalışmalarda ayrıca Aziz Bavo'ya adanmış taş bir kilisenin temelleri, eski evlerin kalıntıları ve dar sokakların izleri gün yüzüne çıkarıldı. İspanyol Kalesi'nin inşasında, yıkılan manastır ve evlerden alınan taşların kullanıldığı da tespit edildi.

BAŞKA MALZEMELER DE BULUNDU

Arkeologlar, kalede görev yapan İspanyol askerlerinin kullandığı kışlalara ait duvarların yanı sıra cam kaseler, şarap şişeleri, hayvan kemikleri, tohumlar ve bitki polenlerinin bulunduğu bir fosseptik çukuru da keşfetti.