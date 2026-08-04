Çin'in Jiangxi eyaletinde yürütülen altyapı ve yol genişletme çalışmaları sırasında arkeoloji tarihinin en büyük yeraltı hazinelerinden biri gün yüzüne çıkarıldı. Nanchang şehri yakınlarındaki kazı alanında tespit edilen Batı Han Hanedanlığı dönemine ait mezar kompleksinden, toplam ağırlığı 200 kilogramı aşan 478 parça som altın ve 10 ton ağırlığında bronz sikke çıkarıldı.

Yapılan detaylı incelemeler ve mezar mührünün okunması sonucunda, yeraltı odasının M.Ö. 74 yılında tahta çıkan ve sadece 27 gün süren saltanatının ardından görevden alınan İmparator Liu He’ye (Haihun Markisi) ait olduğu kesinleşti.

MEZAR SİTESİNDEN ÇIKARILAN ALTIN ENVANTERİ

İş makinelerinin ön kazı çalışmaları sırasında fark edilen ve ardından arkeologlarca koruma altına alınan alanda yürütülen çalışmalarda, tek bir noktadan elde edilen en yüksek miktardaki antik altın koleksiyonuna ulaşıldı.

Çıkarılan envanterin dökümü şu şekilde:

378 adet altın külçe; dönemin imparatorluk hiyerarşisinde güç göstergesi olarak at ve geyik toynağı şeklinde dökülmüş som altınlar.

20 adet som altın plaka; her biri ortalama 800 gram ağırlığında, 20 santimetre uzunluğunda büyük altın külçeler.

80’den fazla işlenmiş obje; imparatorluk mührü, som altın kaplar ve kişisel takılar.

10 TON AĞIRLIĞINDA NAKİT DEFİNE

Mezar odasında bulunan altınların yanı sıra, antik Çin'de kullanılan "Wushu" türü bronz paralardan oluşan devasa bir stok tespit edildi. İple dizilmiş halde bulunan yaklaşık 2 milyon adet bronz sikkenin toplam ağırlığının 10 tonu bulduğu kayıtlara geçti.

Arama ve kurtarma çalışmalarında ayrıca ahşap bir paravan üzerine işlenmiş tarihin bilinen en eski Konfüçyüs portresi, yeşim taşından yapılma süs eşyaları ve tunçtan dökülmüş müzik çanları çıkartıldı.

HİÇ BOZULMADAN GÜNÜMÜZE ULAŞTI

Arkeoloji heyetinden yapılan açıklamada, hazinenin yüzyıllar boyunca yağmalanmadan günümüze ulaşmasının sebebi açıklandı. M.S. 347 yılında yaşanan şiddetli bir deprem sonrası bölgedeki Poyang Gölü'nün sularının yeraltı odasını kapladığı, oksijensiz kalan su altı ortamının metallerin korozyona uğramasını ve soyguncuların içeri girmesini engellediği bildirildi. Çıkarılan tüm altınlar ve tarihi eserler incelenmek ve sergilenmek üzere Jiangxi Eyalet Müzesi'ne transfer edildi.