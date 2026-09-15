Sichuan Üniversitesi'nde geliştirilen prototip, araçların kasisin üzerinden geçerken oluşturduğu dikey hareketi boşa harcamak yerine elektrik enerjisine çeviriyor. Araştırmacılar sistemin özellikle otopark girişleri, kampüsler ve kontrol noktaları gibi araçların zaten yavaşlamak zorunda olduğu yerlerde kullanılabileceğini belirtiyor.

ARAÇ ÜZERİNDEN GEÇTİĞİNDE ELEKTRİK ÜRETİYOR

Normal bir hız tümseğinde aracın üzerinden geçmesiyle ortaya çıkan mekanik enerji büyük ölçüde ısı, titreşim ve ses olarak kayboluyor. Yeni sistemde ise tümseğin altında bu hareketi değerlendiren mekanik bir düzenek bulunuyor.

Araç tekerleği tümseğe bastığında üst bölüm aşağı doğru hareket ediyor. Bu hareket, çift krank mili mekanizması aracılığıyla jeneratöre aktarılıyor. Araç geçtikten sonra yaylar tümseği yeniden yukarı kaldırırken jeneratör dönmeye devam ediyor. Böylece sistem hem aşağı iniş hem de geri yükselme sırasında enerji toplayabiliyor.

Laboratuvar deneylerinde sistemin enerji dönüşüm verimliliği koşullara bağlı olarak yüzde 16'dan yüzde 68'e kadar çıktı. En yüksek test koşulunda yaklaşık 26 volt gerilim ve 1,161 watt güç ölçüldü. Araştırmacılar mevcut prototipin büyük miktarda elektrik üretmekten ziyade düşük güç gerektiren yol ekipmanlarını desteklemek için tasarlandığının altını çiziyor.

GERÇEK YOLDA DA DENEDİLER

Prototip yalnızca laboratuvarda bırakılmadı. Araştırmacılar sistemi üniversite girişindeki gerçek bir yola kurarak yaklaşık üç hafta boyunca araçlarla test etti. Bu süreçte farklı araçların tümseğin üzerinden geçtiği ve sistemin gece ile yağmurlu hava koşullarında da çalışmaya devam ettiği bildirildi. Test döneminde gözle görülür bir yapısal hasar veya çalışma kesintisi yaşanmadı.

Sistemin yaklaşık 20 kilometre hızla geçişi temsil eden testlerde daha verimli çalıştığı görüldü. Üretilecek elektriğin gelecekte yol kenarındaki sensörler, kablosuz iletişim cihazları ve LED uyarı ışıkları gibi düşük enerji tüketen sistemlerde kullanılması hedefleniyor.

Prototipin yolun altında kalan kısmının kurulum derinliği 15 santimetreden az olacak şekilde tasarlandı. Araştırmada bir prototipin üretim maliyetinin de 2 bin 500 Çin yuanının (yaklaşık 350-400 dolar) altında olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, sistemi daha dayanıklı ve yüksek kapasiteli hale getirmek için geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yoğun trafik ve ağır araçların bulunduğu yollar için daha büyük ölçekli modeller üzerinde çalışılıyor. Gelecekte bu kasislerin şehir yolları, otopark girişleri, kampüsler ve kontrol noktaları gibi araçların sık geçtiği alanlarda kullanılması planlanıyor.