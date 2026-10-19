İstanbul Avcılar’ın Cihangir Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında başlayan yol verme tartışmasının ardından üç kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken şüpheliler otomobille kaçtı.

İddiaya göre, ters yönden gelen otomobildeki kişilerle kendi yolunda ilerleyen sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otomobildekiler cenazeleri olduğunu belirterek yol verilmesini istedi. Tartışmanın ardından sürücü yoluna devam etti.

EVİNİN ÖNÜNE KADAR TAKİP ETTİLER

Şüpheliler, tartıştıkları sürücüyü evinin önüne kadar takip etti. Otomobilden inerek eve giren sürücünün dışarı çıkmasını istediler. Evdekilerin karşı çıkmasına rağmen dışarı çıkan sürücü, yaşanan arbedede boynundan bıçaklandı. Şüpheliler geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

Sürücünün yakınları da kaçan şüphelileri takip etti. İki sokak ileride çıkan ikinci tartışmada sürücünün iki yakını daha bıçakla yaralandı. Şüpheliler kaçarken park halindeki bir otomobile de çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üç yaralı, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.