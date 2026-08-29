Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletindeki Morena bölgesinde, Greenfield Karayolu projesi kapsamında yürütülen kazı çalışmaları sırasında İngiliz sömürge dönemine ait gümüş sikkeler çıkarıldı. Dongarpur Lodha köyü yakınlarındaki arazi temizleme faaliyetleri sırasında kepçe operatörü ve bölge sakinleri tarafından fark edilen sikkeler üzerine durum yetkililere bildirildi.

Olay yerine sevk edilen polis ve yerel idare ekipleri, bulunan sikkeleri muhafaza altına almak üzere Mata Basaiya polis karakoluna sevk etti.

1913 BASIMI GÜMÜŞ PARA İNCELENİYOR

Bölge Arkeoloji Görevlisi Ashok Sharma tarafından yapılan açıklamada, kurtarılan parçalar arasında 1913 yılına ait bir rupilik gümüş sikkenin yer aldığı belirtildi. İncelenen sikkenin ön yüzünde 1910-1936 yılları arasında hüküm süren Kral V. George’un portresi ile “GEORGE V KING EMPEROR” ibaresi yer alırken, arka yüzünde ise çiçek motifli taç çerçevesi içinde “ONE RUPEE INDIA” yazısının bulunduğu kaydedildi.

Fiziksel incelemelerde sikkenin yaklaşık 11,6 gram ağırlığında, %91 gümüş oranına ve 30,5 milimetre çapa sahip olduğu tespit edildi. Sharma, bu tip sikkelerin 1911-1936 yılları arasında dönemin Bombay ve Kalküta darphanelerinde basıldığını ifade etti.

İNCELEMELER SONRASI NETLİK KAZANACAK

İdari Yetkili Ashwani Rawat, ele geçirilen materyallerin ön tahkikatın ardından Arkeoloji Dairesine teslim edileceğini bildirdi. Uzmanlar tarafından yürütülecek teknik analizlerde toplam sikke sayısı, çıkarma derinliği, kesin koordinatlar ve sikkelerin özgünlüğü araştırılacak.

Yapılacak incelemeler sonucunda koleksiyonun tek bir döneme ait olup olmadığı, bölgeye kasten gömülüp gömülmediği ve sahada başka tarihsel kalıntıların bulunup bulunmadığı netlik kazanacak.

Uzmanlar, analiz sonuçları tamamlanana kadar buluntuların ticari veya finansal değeri hakkında kesin bir değerlendirme yapılamayacağını ve inşaat sahasındaki çalışmaların kontrol altında sürdüğünü kaydetti.