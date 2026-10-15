Fransa’nın Grand komününde sürdürülen kazı çalışmalarında antik Roma dönemine ait rekor miktarda oyun zarı keşfedildi. Sarı zemin üzerine kırmızı boyalı duvarlara sahip, 4,5 x 3,8 metre ebatlarındaki küçük bir yapının çevresinde yapılan araştırmalarda çıkarılan kemik zarların sayısının 1000’i aştığı açıklandı.

TEMELİNE DE ZAR YERLEŞTİRİLMİŞ

Doğudaki antik Roma yoluna bakan yapının temeline inşa aşamasında 3 adet zarın yerleştirildiği saptandı. Kazı alanında zarların yanı sıra Roma kentleri için tipik kabul edilen şu materyaller elde edildi:

Bronz sikkeler, fibulalar (çengelli iğneler) ve dikiş iğneleri

Ayakkabı çivileri, seramik parçaları ve hayvan kemikleri

Incelemelerde, zarlardaki beneklerin okunabilirliği artırmak amacıyla balmumu ve odun kömürü karışımıyla koyulaştırıldığı ve karşılıklı yüzlerin toplamının 7’yi verdiği geleneksel şemaya uygun üretildiği belirlendi.

ÜÇ FARKLI HİPOTEZ ÜZERİNDE DURULUYOR

MS I. ve III. yüzyıllar arasına tarihlenen yapının işlevine ilişkin araştırmacılar üç temel ihtimali değerlendiriyor:

Zarların imal edildiği bir üretim atölyesi

Dini nitelikli küçük bir kutsal alan

Bir tanrının koruyuculuğunda oyun oynanan özel bir mekan

Yapının kuzeyinde yer alan 20 metrelik hendek, ahşap su borusu kelepçeleri ve su deposu kalıntısındaki kazılar devam ediyor. Ele geçirilen zarlar, detaylı laboratuvar incelemeleri için Ulusal Arkeoloji Müzesi’ne sevk edilecek.

BÖLGENİN TARİHİ ÖNEMİ

Günümüzde küçük bir yerleşim olan Grand, Roma döneminde 70 hektarlık alana yayılan, 17 bin kişilik amfitiyatrosu ve devasa mozaikli bazilikası bulunan 15-20 bin nüfuslu Andesina kentiydi. Şifacı tanrı Apollon Grannus’un tapınağına ev sahipliği yapan kentin MS 310 yılında İmparator I. Konstantin tarafından ziyaret edildiği tarihi kaynaklarda yer alıyor.