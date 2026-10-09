Çekya’nın Hradec Kralove kenti yakınlarında yapımı planlanan D35 otoyolu güzergahında gerçekleştirilen arkeolojik ön incelemelerde, Demir Çağı’na ait 2 bin 200 yıllık büyük bir yerleşim yeri gün yüzüne çıkarıldı. Yaklaşık 62 dönümlük yaklaşık 47 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kapsayan alanın, antik dönemde Kuzey Avrupa ile Akdeniz’i birbirine bağlayan Kehribar Yolu üzerinde önemli bir ticaret ve üretim merkezi olduğu belirlendi.

BİNLERCE ESER VE SİKKE BASIM ALETLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Doğu Bohemya Müzesi, Hradec Králové Üniversitesi ve Archaia Praha ortaklığıyla yürütülen kazılarda, 13 bin ila 22 bin torba arasında arkeolojik malzeme toplandı. Çıkarılan buluntular arasında şunlar yer alıyor:

Altın ve gümüş Kelt sikkeleri ile sikke basımında kullanılan aletler

Bronz ve demir fibulalar (iğneler), cam boncuklar, kemer parçaları ve bilezikler

Kehribar objeler, lüks seramikler, metal kaplar ve ayna parçaları

Konut temelleri, üretim atölyeleri ve olası iki ibadet alanı.

Uzmanlar, alanda tespit edilen atölyeler ve üretim araçlarının, yerleşimin sadece bir geçiş noktası olmadığını, aynı zamanda nitelikli zanaatkarların faaliyet gösterdiği bir zanaat merkezi olduğunu gösterdiğini bildirdi.

TİCARET ODAKLI BİR YERLEŞİM OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Arkeologlar, alanın büyüklüğüne rağmen etrafında herhangi bir savunma duvarı veya sur izine rastlanmadığını kaydetti. Çevrelenmemiş bu yapının, yerleşimin askeri bir kaleden ziyade ticari ilişkilere dayalı bir pazar alanı olarak işlev gördüğüne işaret ettiği belirtildi.

SAKİNLERİNİN KİMLİĞİ VE ALANIN TERK EDİLİŞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Geç Demir Çağı La Tene kültürüne ait olan sitede, bölgeyle tarihsel bağı bulunan Kelt kabilesi Boii'lere veya başka bir gruba ait doğrudan bir yazıt ya da mezar izine ulaşılamadı.

M.Ö. 1. yüzyıl civarında terk edildiği anlaşılan alanda, yangın, tahrip katmanı veya toplu ölüm gibi şiddet unsurlarına rastlanmadı. Yerleşimin boşalmasının; ticaret rotalarının değişmesi, ekonomik gerileme veya çevresel etkenlerden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Kazı sonuçlarına ilişkin resmi açıklama Doğu Bohemya Müzesi’nin internet sitesinde yayımlandı.