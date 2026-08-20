İngiltere'de yürütülen East West Rail demiryolu projesi kapsamındaki arkeolojik kazılarda, Roma dönemine ait yaklaşık 1.740 yıllık nadir bir sikke ve çeşitli tarihi kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı.

Oxford ile Cambridge arasındaki demiryolu hattını yenileme çalışmaları sırasında Bedfordshire ve Cambridgeshire bölgelerinde gerçekleştirilen kazılarda, Demir Çağı'ndan Roma dönemine uzanan bir yerleşim alanına ulaşıldı.

NADİR ROMA SİKKESİ MÜKEMMEL DURUMDA

East West Rail tarafından yapılan açıklamada, bulunan en dikkat çekici eserin Manş Denizi'nde konuşlu Roma filosunun komutanı olan İmparator Carausius'un adını taşıyan bir sikke olduğu bildirildi. Yüzyıllar boyunca toprak altında kalan sikkenin oldukça iyi korunduğu kaydedildi.

East West Rail Tarihi Çevre Sorumlusu Mike Court, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Jeofizik taramaları genellikle tekil buluntuları veya mezarları göstermez. Bu nedenle hendeklerde bu tür keşiflerle karşılaşmak sürpriz oluyor. 1.000'den fazla hendekte yaptığımız çalışmalarda, sikkeleri izole buluntular olarak değil; çukur, hendek ve direk delikleri gibi Roma yerleşimi ve tarımsal faaliyetlerin kanıtlarıyla birlikte elde ettik."

6 BİN HENDEK KAZILACAK

Sikkenin üzerindeki imparator isminin tarihlendirme açısından kritik bir veri sunduğunu belirten yetkililer, bölgedeki kazı programı kapsamında yaklaşık 6.000 hendeğin daha açılmasının planlandığını ve önümüzdeki iki yıl içinde yeni arkeolojik alanların ortaya çıkarılmasının beklendiğini aktardı.