Atıklar, Esquel Havalimanı yakınlarında, Ruta Provincial 12 üzerinde Ruta Nacional 40 kavşağına yaklaşık 6,4 kilometre mesafedeki bir menfez çevresinde tespit edildi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye giden çevre ekipleri, filtrelerin miktarını belirleyerek acil temizlik çalışması başlattı.

BİNDEN FAZLA FİLTREYİ TEK TEK TOPLADILAR

Bölgedeki temizlik çalışmasına Chubut eyaletinin çevre birimleri ile Esquel'in Katı Atıkların Entegre Yönetimi sistemi GIRSU katıldı. Esquel Belediyesi yetkilisi Mariana López Rey, bölgede binden fazla kullanılmış yağ filtresi bulunduğunu açıkladı.

Sorun filtrelerin kaldırılmasıyla sona ermedi. Atıklardan sızan yağ ve diğer otomotiv sıvılarının zemine ulaşması nedeniyle ekipler kirlenmiş toprağın bir bölümünü de kazıyarak çıkardı. Toplanan filtreler ve kirlenmiş toprak, tehlikeli atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesine kadar özel olarak hazırlanan bir alana taşındı.

Yetkililer, bu tür atıkların normal çöplerle birlikte işlenemediğini ve özel yöntemlerle bertaraf edilmesi gerektiğini belirtiyor. Olayın ardından filtrelerin bölgeye kim tarafından bırakıldığına ilişkin inceleme başlatıldı.

ŞİMDİ KİMİN ATTIĞINI ARIYORLAR

Filtrelerin nereden geldiği henüz kesinleşmedi. İlk değerlendirmelerde atıkların Esquel veya yakındaki Trevelin'de faaliyet gösteren işletmelerden çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor. Sorumluların belirlenmesi için Chubut yönetimi inceleme yürütüyor.

Olayın ardından bölgedeki oto tamirhaneleri de yeniden gündeme geldi. Kısa süre önce Esquel'de ruhsatlı bir tamirhane sahibi, kentte 40'tan fazla izinsiz tamirhane bulunduğunu öne sürerek bu işletmelerde oluşan yağ, filtre ve diğer tehlikeli atıkların nasıl bertaraf edildiğinin yeterince denetlenmediğini savunmuştu.

Chubut yönetimi ile Esquel Belediyesi, olay sonrasında yalnızca temizlik yapmakla yetinmedi. Bölgede faaliyet gösteren işletmelere yönelik kontrollerin artırılmasına karar verilirken, yol kenarına bırakılan binden fazla filtrenin kaynağını belirlemek ve sorumlular hakkında işlem yapmak için araştırma sürüyor.