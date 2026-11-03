Olay, saat 22.00 sıralarında Konya-Ankara kara yolu Altınekin ilçesi Akköy mevkisinde meydana geldi. Yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yerde bulunan kişinin Mesut Demirci olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

PTS kameraları incelendi

Demirci’nin bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran jandarma ekipleri, bölgedeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerde Demirci’ye 1 Kasım Pazar günü saat 22.00 sıralarında bir aracın çarptığı tespit edildi. Aracın sürücüsünün İ.A. olduğu belirlendi.

Karatay’da yakalandı

Jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında İ.A., Karatay ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.