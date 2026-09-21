Muş'ta yaşayan Yücel ve Filiz Levent çifti, 11 yıldır kendi tarlalarında yetiştirdikleri sebzeleri geleneksel yöntemlerle kurutarak satışa sunuyor. 25 dönümlük arazide ürettikleri domates, biber, patlıcan ve kabakları yol kenarındaki tezgâhta müşterileriyle buluşturan çift, aile geçimini de bu işten sağlıyor.

25 DÖNÜMLÜK ARAZİDEN KIŞ SOFRALARINA

Mercimekkale köyünde yaşayan 61 yaşındaki Yücel ve 60 yaşındaki Filiz Levent, yaklaşık 25 dönümlük arazilerinde yetiştirdikleri sebzeleri oğlu ve işçilerin yardımıyla hasat ediyor. Ağustos ayında kurutma işlemine başlayan çift, sebzeleri ipe dizerek güneşte bekletiyor.

Kışlık hazırlık kapsamında kurutulan domates, biber, patlıcan ve kabaklar, dolmalık ve yemeklik olarak hazırlanıyor. Biberlerin bir bölümü ise salçaya dönüştürülüyor.

YOL KENARINDAKİ TEZGAHTAN AVRUPA'YA ULAŞIYOR

Levent çifti, hazırladıkları ürünleri Muş-Erzurum kara yolunun 25. kilometresinde kurdukları tezgahta satışa çıkarıyor. Çevre köy ve ilçelerden gelen müşterilerin yanı sıra Almanya ve Fransa'da yaşayan Türk vatandaşları da kurutmalık sebzelerden satın alıyor.

11 yıldır üretim yapan çift, doğal yöntemlerle hazırladıkları ürünlerden elde ettikleri gelirle geçimlerini sürdürüyor.

"ÜRETİMDE DOĞAL YÖNTEMLERE ÖZEN GÖSTERİYORUZ"

Yücel Levent, yıllardır tarımla uğraştıklarını belirterek sebzeleri tarladan hasat ettikten sonra kuruttuklarını söyledi.

Levent, "Arazilerimizde domates, kabak, patlıcan ve biber ekiyoruz. Muş-Erzurum kara yolu kenarına kurduğumuz tezgahta satıyoruz. Tarlada günlük olarak hasadını yaptığımız domates, biber, patlıcan ve kabakları kurutuyoruz. Kuruttuğumuz sebzeleri dolmalık ve yemeklik olarak hazırlıyoruz. Satışı şehirler arası yolun avantajıyla burada gerçekleştiriyoruz. Bu yıl yaklaşık 25 dönüm araziye sebze ektik. Kurutma işlemine ağustos ayında başlıyoruz." dedi.

Ürünlerinin yurt dışına da götürüldüğünü ifade eden Levent, "Ürünlerimizi alıp Almanya ve Fransa'ya götüren müşterilerimiz var ayrıca çevre köylerden ve ilçelerden de sebze kurutmak isteyenler bizden ürün alıyor. Ailece tarlamızda sebze yetiştirerek geçimimizi sağlıyoruz. Üretimde doğal yöntemlere özen gösteriyoruz. Bizi bilen müşteriler her yıl tezgahımıza gelip alışveriş yapıyor." ifadelerini kullandı.

Bazı kurumların yemekhanelerine de sebze gönderdiklerini belirten Levent, "Bu bölgede sebze kurutma işini yapan başka üretici bulunmuyor. Eşimle yaklaşık 11 yıldır sürdürdüğümüz bu işi severek yapıyoruz." diye konuştu.