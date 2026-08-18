Muğla'nın Milas ilçesinde sabaha karşı yol kenarında bulunan bir cesetle ilgili inceleme sürüyor. Olay, Avşar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sabaha karşı yolda hareketsiz halde yatan bir kişiye dikkat çeken sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, cansız bedenin 58 yaşındaki Halil Karcıoğlu'na ait olduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri, Karcıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. BİR ARACIN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİĞİ ÜZERİNDE DURULUYOR Olay yerinde jandarma ve savcı incelemesi gerçekleştirildi. İncelemenin ardından Karcıoğlu'nun cansız bedeni, Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, Karcıoğlu'nun bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duruyor. Bu gelişme üzerine jandarma, ölümle ilgili soruşturma başlattı.

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