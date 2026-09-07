Kırsal bölgelerde ve atıl altyapı alanlarında bulunan elektrik malzemeleri, içerdiği değerli maden oranıyla geri dönüşüm meraklılarının ilgisini çekiyor. Özellikle köylerde ve arazi yollarında bulunan ayırıcı direklerinin diplerine atılan işlevsiz orta gerilim (OG) sigortaları, yüksek saflıkta gümüş ve bakır barındırması sebebiyle öne çıkıyor.

ESKİLERİ DİREKLERİN DİBİNE BIRAKILIYOR

Şebekede meydana gelen aşırı yüklenme veya teknik arızalar esnasında emniyet pimi atarak devre dışı kalan orta gerilim sigortaları, arıza giderimi sonrasında genellikle yenileriyle değiştirilerek saha zemininde bırakılıyor. Bu ekipmanların gövde kapakları ve emniyet pimi mekanizmaları ağırlıklı olarak bakırdan imal ediliyor.

Sigortanın iç kısmında ise nemi önlemek ve aşırı ısınmanın önüne geçmek amacıyla kuvars kumu yer alıyor. Kum tabakasının merkezinde ise elektriksel iletkenliği sağlayan yüksek saflıkta gümüş şeritler bulunuyor.

4-5 GRAM KALİTELİ GÜMÜŞ ELDE EDİLİYOR

Teknik incelemelere göre, sağlam veya yeni deforme olmuş tek bir orta gerilim sigortasının parçalanmasıyla ortalama 250 ila 300 gram civarında temiz bakır ve yaklaşık 4 ila 5 gram ağırlığında kaliteli gümüş elde etmek mümkün oluyor. Ancak sigortanın patlama anında oluşan yüksek ısı nedeniyle gümüş şeridin eriyip kuvars kumuna karışması, elde edilen maden miktarında değişkenliğe yol açabiliyor.

TEKNİK UZMANLARI UYARDI

Öte yandan, saha aramaları gerçekleştiren kişilerin güvenlik ve mevzuat konularında dikkatli olması gerektiği belirtildi. Trafo alanları ve elektrik direklerinin çevresi hırsızlık vakalarına karşı hassas bölgeler olduğundan, arama yapan kişilerin kesici el aletleriyle uzun süre bu noktalarda kalmasının yetkililer ve bölge sakinleri tarafından yanlış anlaşılabileceği ifade edildi.

Bu tür arama faaliyetleri için elektrik bakım çalışmalarının yoğunlaştığı kasım ve aralık aylarının tercih edildiği aktarılıyor.