Doğada yabani olarak büyüyen hatmi çiçeği, ticari değeri ve sağlık alanındaki kullanımıyla dikkat çekiyor. Haziran ayında başlayan ve aralık ayına kadar devam eden hasat sürecinde toplanan bitkiler, gölgede kurutularak Türkiye genelindeki aktarlara gönderiliyor.

HASAT SÜRECİ VE KURUTMA İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

Üreticiler, çiçeklerin dökülmemesi ve kalitesini kaybetmemesi için hasadın günlük olarak yapılması gerektiğini belirtiyor. Güneşli havalarda daha fazla çiçek açan bitkinin verimi yüksek olurken, olumsuz hava koşullarında rekoltede düşüş yaşanıyor. Toplanan çiçekler, güneş ışığına doğrudan maruz bırakılmadan gölgelik alanlarda kurumaya bırakılıyor.

HANGİ İSİMLERLE BİLİNİYOR VE NERELERDE YETİŞİYOR?

Güneş alan ve rüzgardan korunan bölgelerde ideal büyüme ortamı bulan bitki, halk arasında "devegülü", "gülhatmi" veya "silindir çiçeği" gibi farklı isimlerle anılıyor. Doğada çeşitli renklerde görülebilen bitkinin hem taze hem de kurutulmuş hali ticari olarak değerlendiriliyor.

NEDEN TALEP GÖRÜYOR?

Hatmi çiçeği, özellikle soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonların arttığı kış döneminde yoğun talep görüyor. İçeriğindeki mukus benzeri bileşenler sayesinde öksürük ve boğaz ağrısını hafifletici etkisi bulunuyor. Antioksidan açısından zengin olan bitki bağışıklık sistemini desteklerken, lifli yapısıyla da kabızlık gibi sindirim sorunlarına karşı kullanılıyor. Aynı zamanda serbest radikallere karşı sağladığı korumayla cilt sağlığını da olumlu yönde etkiliyor.