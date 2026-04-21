Olay, dün akşam saatlerinde Kozan ilçesi Yassıçalı Mahallesi Toklular yolunda meydana geldi. Yol kenarında yürüyen Zehra Akbaş’a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Akbaş ağır yaralanırken, sürücü olay yerinden araçla kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zehra Akbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan aramalarda, kazaya karışan otomobil bir bahçede ağaç altında terk edilmiş halde bulundu. Ön farlarının kırık olduğu belirlenen aracın T.M.’ye ait olduğu tespit edildi. Sürücünün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.