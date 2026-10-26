Zonguldak-Filyos tünelleri şantiyesinde görev yapan Oktay Çakır, aniden bastıran şiddetli baş ağrısı nedeniyle kontrol amacıyla kendi otomobiliyle hastaneye gitmek üzere yola çıktı.

YOL KENARINDA ARACINDA KENDİNDEN GEÇTİ

Seyir halindeyken ağrılarının dayanılmaz boyuta ulaşması üzerine aracını emniyetli bir şekilde yol kenarına çeken Çakır, direksiyon başında baygınlık geçirdi. Bu sırada güzergahtan geçen Zonguldak İl Özel İdaresi personeli Ergin Karakaya ve Koray Yeşildağ, yol kenarında hareketsiz duran aracı ve içerisindeki sürücüyü fark etti.

ÖZEL İDARE ÇALIŞANLARININ DİKKATİ SAYESİNDE KURTULDU

Otomobilin yanına giderek Çakır'ın baygın olduğunu gören 2 görevli, vakit kaybetmeden talihsiz adama ilk müdahaleyi yaptı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan Çakır'ı ambulansa alarak hastaneye sevk etti. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.