Sürücüler arasında radyo kulesi veya gözetleme noktası zannedilen bu simge, aslında bir ayarlanabilir ingiliz anahtarını temsil ediyor.

Ukrayna ve birçok Avrupa ülkesinde aktif olarak kullanılan bu sembol, Türkiye'deki trafik mevzuatında 6.5 numaralı "Bakım Servis İstasyonu" tabelasına karşılık geliyor.

Yani bu tabelayı gördüğünüzde yakınınızda aracınızın bakımını veya acil onarımını yaptırabileceğiniz bir oto tamir servisi bulunduğunu anlamanız gerekiyor.

Çoğu zaman bu mavi-beyaz levhaların üzerinde, servise kaç metre kaldığını veya hangi yönde yer aldığını gösteren ek oklar ve mesafeler de yer alıyor.

FRANSIZ OTOYOLLARINDAKİ MAVİ ÜZERİNE BEYAZ BAKLAVA SİMGESİ NEDİR?

Trafikte kafa karıştıran tek mavi tabela elbette bakım servisi işareti değil. Son zamanlarda özellikle Avrupa'da ve Fransız otoyollarında sıkça görünmeye başlayan mavi zemin üzerine beyaz baklava (elmas) şeklindeki yeni trafik işareti de sürücülerin radarına takıldı. Fransız otoyollarında sol şeritte karşınıza çıkan bu sembol, o şeridin özel araçlara ayrıldığını gösteriyor.

Trafik akışını hızlandırmak ve karbon emisyonunu düşürmek amacıyla uygulanan bu kurala göre ilgili şeridi sadece şu araçlar kullanabiliyor:

-En az iki yolcu taşıyan (araç paylaşımı yapan) otomobiller

-"Sıfır Emisyon" etiketine sahip %100 elektrikli araçlar

-Taksiler ve toplu taşıma araçları

-Trafikte sürpriz cezalarla karşılaşmamak ve tabelaları doğru okumak için yol işaretlerinin detaylarına dikkat etmek büyük önem taşıyor.