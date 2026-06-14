Planın temel amacı, yeni araziler açmadan elektrik üretimini artırmak. Tarım alanları ve doğal bölgeler üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefleyen yaklaşım, mevcut ulaşım altyapısını enerji üretiminin bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor. Bu nedenle güneş panellerinin doğrudan asfaltın üzerine yerleştirilmesi yerine, otoyol çevresindeki kullanılabilir alanlara kurulması öngörülüyor.

Lüksemburg Ekonomi Bakanlığı için hazırlanan fizibilite çalışmasında ülkenin ana otoyolları incelendi. Araştırma sonucunda 65 farklı noktada toplam 104,5 MWp güneş enerjisi potansiyeli tespit edildi. Öncelikli olarak değerlendirilen alanların kapasitesinin ise 42,3 MWp olduğu belirtildi. Çalışmada otoyolların iki yanında 200 metreye kadar uzanan bölgeler de analiz edildi.

OTOYOLLARIN ETRAFINDA DEV POTANSİYEL

Uzmanlar, yol kenarlarında yer alan alanların da hesaba katılmasıyla teorik güneş enerjisi kapasitesinin yaklaşık 1,6 GWp seviyesine ulaşabileceğini belirtiyor. Ancak bu rakamın tamamının kısa vadede hayata geçirilmesi beklenmiyor. Arazi kullanımı, şebeke bağlantıları, çevresel etkiler ve mülkiyet durumları gibi birçok unsurun ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor.

Küçük yüzölçümüne sahip ülkelerde enerji projeleri için uygun alan bulmak giderek zorlaşıyor. Lüksemburg da yeni güneş enerjisi santralleri için tarım arazileriyle rekabete girmemek adına farklı çözümler arıyor. Otoyolların çevresindeki bölgeler ise halihazırda insan müdahalesiyle şekillenmiş alanlar olduğu için öne çıkıyor.

GÜRÜLTÜ BARİYERLERİ VE OTOPARKLAR DA KULLANILACAK

Plan kapsamında yalnızca boş araziler değil, otoyol kenarlarındaki gürültü bariyerleri de değerlendiriliyor. Bazı Avrupa ülkelerinde benzer sistemler sayesinde ses bariyerleri hem trafik gürültüsünü azaltıyor hem de elektrik üretebiliyor. Hollanda'da uygulanan projelerde güneş panelli bariyerlerin onlarca hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabildiği gösterilmişti.

Ayrıca toplu taşıma bağlantı noktalarındaki otoparkların üzerinin güneş panelleriyle kapatılması da planın önemli parçalarından biri olarak görülüyor. Böylece mevcut yüzeylerden ek arazi kullanmadan elektrik üretilebilecek.

Lüksemburg Parlamentosu'nda görüşülen yasa tasarısı kabul edilirse, bugün yapılaşmaya kapalı olan bazı otoyol koridorlarında da güneş enerjisi projelerinin önü açılabilecek. Ülke, bu yöntemle hem yenilenebilir enerji hedeflerine yaklaşmayı hem de mevcut altyapıyı daha verimli kullanmayı amaçlıyor.