Araştırmacılar, farklı şehirlerde onlarca noktadan yol tozu örnekleri toplayarak laboratuvar ortamında analiz etti. İncelemelerde kurşun, arsenik ve kadmiyum gibi sağlığa zararlı metallerin örneklerin yaklaşık üçte birinde bulunduğu belirlendi. Uzmanlara göre bu kirleticilerin önemli bir bölümü, yıllar önce faaliyet gösteren fabrikalar, atık yakma tesisleri ve geçmişte yaygın olarak kullanılan tarım ilaçlarından kaynaklanıyor.

ESKİ KİRLİLİK HÂLÂ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Araştırma, şehirlerin tarihinin yol tozlarının kimyasal yapısına da yansıdığını gösterdi. Eski sanayi bölgelerinin bulunduğu kentlerde ağır metal yoğunluğu daha yüksek çıkarken, liman faaliyetleri ve geçmişte yoğun tarım yapılan bölgelerde farklı kirletici izlerine rastlandı. Buna karşın günümüzde araç trafiği ve inşaat faaliyetleri de bu tozlara yeni kirleticiler eklemeyi sürdürüyor.

Araştırmacılar, yol tozlarının uzun yıllar boyunca çevrede kalabildiğini ve rüzgarın etkisiyle yeniden havaya karışarak insanların soluduğu havaya ulaşabildiğini belirtiyor. Bu nedenle eski kirlilik kaynaklarının etkisinin, faaliyetleri sona ermiş olsa bile tamamen ortadan kalkmadığı ifade ediliyor.

ÇOCUKLAR DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

Bilim insanlarına göre en büyük risk, parklar, okul bahçeleri ve oyun alanlarında vakit geçiren çocuklar için oluşuyor. Çocuklar yere daha yakın olmaları ve tozla daha fazla temas etmeleri nedeniyle bu kirleticilere yetişkinlerden daha fazla maruz kalabiliyor.

Araştırmada ölçülen ortalama metal seviyelerinin mevcut sağlık tavsiye sınırlarını genel olarak aşmadığı belirtilse de, özellikle kuru ve rüzgarlı dönemlerde yol tozunun yeniden havaya karışmasının maruziyeti artırabileceği vurgulandı. Araştırmacılar, eski sanayi geçmişine sahip bölgelerde yol tozlarının düzenli olarak izlenmesinin önemine dikkat çekiyor.