Uşak Şeref Caddesi'nde bir şahıs, 5 kişinin saldırısına uğradı. Yol ortasında darbedilen şahsın eşi olayla ilgili 'Akrabalar mülk davası için konuşmaya çağırdı' dedi.

Konuşmak için arabalarına binen şahıs, daha sonra tartışmanın alevlenmesiyle arabadan inip uzaklaşmaya çalıştı.

Ancak 5 kişi tarafından yol ortasında darbedilip, kemerle boğazı sıkıldı.

Darbeden şahısların iddiasına göre kendilerine ait bir mülk, akrabaları olan bu şahsın üzerine yapıldı. Daha sonra ise geri istenildi.

Akrabaları olan şahsın üzerine yaptıkları mülkü geri vermek için para istemesi nedeniyle kavganın çıktığı belirtildi.

Darbedilen şahıs, karşı taraf hakkında hürriyeti yoksun kılmaktan dolayı şikayetçi oldu.