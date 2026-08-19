Çinli konteyner nakliye şirketi Sea Legend, Kuzey Buz Denizi üzerinden Avrupa’ya uzanan ve "Buzul İpek Yolu" olarak adlandırılan yeni nakliye hattını resmen başlattığını duyurdu.

Çin’in Ningbo limanından hareket eden gemiler, Rusya’nın kontrolündeki Kuzey Deniz Yolu ve Bering Boğazı’nı aşarak İngiltere’nin Felixstowe limanına ulaşıyor. Güzergahın devamında Almanya’nın Hamburg ve Polonya’nın Gdynia limanlarına da seferler düzenlenmesi planlanıyor.

Süveyş Kanalı üzerinden yaklaşık 40 gün, Ümit Burnu rotasıyla ise 50 günü bulan nakliye süresi, bu yeni hat sayesinde 15 ila 20 gün aralığına geriliyor. Düşük sıcaklık ve kısa mesafe avantajı sunan koridor, özellikle lityum-iyon pil ve güneş paneli gibi ısıya hassas kargoların taşınmasında büyük kolaylık sağlarken karbon emisyonunu da önemli ölçüde düşürüyor.

BUZULLARIN ERİMESİ YOLU AÇTI

İklim değişikliği nedeniyle Arktik bölgesindeki buzul erimelerinin hızlanması rotanın ticari kullanılabilirliğini artırsa da hat, Rusya devlet şirketi Rosatom’un nükleer buzkıran gemilerinin eşliğinde ve ağırlıklı olarak temmuz-kasım ayları arasında yüksek verimle işletilebiliyor. Çin ile Rusya’nın 2017’de temellerini attığı ve Süveyş’e olan bağımlılığı azaltmayı hedefleyen bu stratejik işbirliği, Batılı uzmanlara göre Arktik bölgesindeki küresel rekabeti daha da tırmandıracak.