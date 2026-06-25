Tarihi merkezinde araç trafiği tamamen yasaklanan Giethoorn köyü, yıllık bir milyon ziyaretçi barajına ulaştı. Amsterdam'a 120 kilometre mesafedeki bu yerleşim yerinde yerel halk ve turistler, ulaşımlarını sadece elektrikli teknelerle veya 170'ten fazla ahşap köprü üzerinden yürüyerek sağladı.

YÜZYILLAR ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR KANALLARI OLUŞTURDU

Söz konusu sulak arazi yapısı, yüzyıllar önce bölgede yürütülen yoğun turba çıkarma faaliyetleri sonucunda meydana geldi. Toprak altından çıkarılan madenlerin teknelerle taşınması amacıyla açılan koridorlar, zamanla derin göller ve geniş bir kanal ağına dönüştü.

Günümüzde 2 bin 800 kişinin yerleşik olarak yaşadığı köyde, çevre dostu politikalar gereği sadece elektrikli motorlara sahip teknelerin kullanımına izin verildi. Bu sayede motor gürültüsünün önüne geçilirken, tarihi dokunun ve doğal sessizliğin korunması kalıcı hale getirildi.

TARİHİ MERKEZE ARAÇ GİRİŞİ TAMAMEN YASAKLANDI

Veerribben-Wieden Milli Parkı sınırları içinde kalan köye dışarıdan gelen ziyaretçiler, araçlarını yerleşkenin dışındaki otoparklara bırakmak zorunda kaldı. Bölgeye ulaşım ise en yakın tren istasyonunun yer aldığı Steenwijk şehri üzerinden otobüs aktarmalarıyla ya da doğrudan günübirlik turlarla organize edildi.

Kanallarda kano, kayık ve kürek sörfü gibi aktivitelerin de yapıldığı koruma alanı, sakin yürüyüş ve bisiklet parkurlarıyla doğa severlerin odağı oldu. Büyük şehir gürültüsünden uzaklaşmak isteyen yabancı turist akını, bölgedeki yerel turizm acentelerinin operasyon hacmini doğrudan artırdı.