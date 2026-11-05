İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde park halindeki kamyonete gece yarısı düzenlenen silahlı saldırının altından yol verme kavgası çıktı. Polisin titiz takibi sonucu saldırıyı gerçekleştiren ve yardım eden 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Olay, 2 Kasım gecesi saat 03.00 sıralarında Çırpıcı Mahallesi 2. Taşocağı Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sokakta park halinde duran kamyonetin yanına motosikletle yaklaşan 2 şüpheli, araca doğru peş peşe ateş açtı. Saldırganlar olayın ardından bindikleri motosikletle hızla kaçarak izlerini kaybettirdi.

SABAH ARACININ BAŞINA GELİNCE FARK ETTİ

Sabah saatlerinde kamyonetinin yanına giden araç sahibi Engin Yalçınkaya, kaporta ve cam kısımlarında kurşun izleri olduğunu görünce durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç üzerinde ve sokak boyunca boş kovan incelemesi yaparak güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına aldı.

YOL VERME KAVGASI HUSUMETE DÖNÜŞMÜŞ

Polis ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı teknik ve fiziki takip neticesinde, olay yerine motosikletle gelen şahısların kimlikleri tespit edildi. Kamyonete doğrudan ateş açan şüphelinin 28 yaşındaki Ü.D. olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis, taraflar arasında daha önce trafikte "yol verme" meselesi yüzünden kavga yaşandığını, bu durumun husumete dönüştüğünü ve saldırının intikam amacıyla gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekiplerinin eş zamanlı operasyonuyla saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen Y.V. (19), M.K. (28) ve tetikçi Ü.D. (28) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Mala zarar verme" suçlarından adli mercilere sevk edildi.