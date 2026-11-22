Antalya’nın Alanya ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçaklanan öğretmen Yasin Demir (42), hayatını kaybetti. Kavgaya karışan iki üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.40’ta Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri H.Ö. (24) ile K.G. (20), motosikletle kaldırımdan karşıya geçmek istedi. İkili ile karşılarına çıkan Yasin Demir ve arkadaşı S.K. (58) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ö., Demir’i karın ve boyun bölgesinden bıçakladı. H.Ö. ile K.G., 01 ATA 379 plakalı motosikletle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Demir, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Demir, hastanede hayatını kaybetti.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, H.Ö. ve K.G.’yi saklandıkları adreste yakalayarak gözaltına aldı. Demir’in Alanya’daki bir ortaokulda öğretmenlik yaptığı öğrenildi.