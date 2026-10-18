İstanbul Avcılar'da saat 13.00 sıralarında Cihangir Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ters yönden ilerleyen otomobildeki şüpheliler ile kendi şeridinde giden sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Cenazeleri olduğunu öne sürerek yol verilmesini isteyen şüpheliler ile yaşanan sözlü tartışmanın ardından sürücü yoluna devam etti.

EVİNİN ÖNÜNE KADAR TAKİP EDİP BOYNUNDAN BIÇAKLADILAR

Öfkesi dinmeyen şüpheliler, tartıştıkları sürücüyü Cihangir Mahallesi'ndeki evinin önüne kadar takip etti. Otomobilden inen saldırganlar, eve giren sürücünün dışarı çıkmasını istedi. Evdekilerin engel olma çabalarına rağmen dışarı çıkan sürücü, çıkan arbedede boynundan bıçaklandı. Saldırganlar olayın ardından geldikleri araçla hızla kaçtı.

TAKİP EDEN YAKINLARINI DA BIÇAKLADILAR

Olayın ardından sürücünün yakınları kaçan şüphelilerin peşine düştü. İki sokak ileride şüphelileri yakalayan sürücü yakınları ile saldırganlar arasında yeniden arbede çıktı. Şüpheliler, kendilerini takip eden 2 kişiyi daha bıçakla yaraladı. Toplamda 3 kişiyi bıçaklayan gözü dönmüş saldırganlar, olay yerinden kaçarken park halindeki bir otomobile çarparak uzaklaştı.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, POLİS ALARMDA

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, 3 kişiyi yaralayıp kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.