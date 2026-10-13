İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Hasköy Piripaşa Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında trafik magandalığı ve gerilim dolu anlar yaşandı. Sokak içerisine sipariş teslimatı yapmak amacıyla hafif ticari aracını park eden 24 yaşındaki kurye Yusuf S. ile dar sokaktan geçmekte zorlanan 44 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hayati Y. arasında tartışma patlak verdi.

"ÖLDÜRÜLMESİ GEREKİYORSA ÖLDÜRÜRÜZ"

Her iki sürücünün de cep telefonu kameralarını çekime alarak birbirlerine Hakaret ve tehditler savurduğu anlarda tansiyon yükseldi. Kuryenin "Nereye çekeyim, sipariş getirdim" savunmasına tepki gösteren Hayati Y.'nin "Birbirimizi mi öldürelim" sorusu üzerine kurye Yusuf S., "Öldürülmesi gerekiyorsa öldürürüz" şeklinde kan donduran bir yanıt verdi. "Adresini ver gelelim", "Benim adresim devlet" atışmalarının yaşandığı kavgada taraflar birbirini cezayla ve videoyu internete yüklemekle tehdit etti.

SÜRÜCÜ YAKALANDI, DİĞERİNİN ŞEHİR DIŞINDA OLDUĞU ANLAŞILDI

Skandal görüntülerin sosyal medyaya düşmesi ve büyük tepki toplaması üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Kimlikleri hızlıca tespit edilen kişilerden emniyette 2 ayrı suç kaydı bulunan motosiklet sürücüsü Hayati Y. aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

3 suç kaydı olduğu belirlenen kurye Yusuf S.’nin ise şehir dışında bulunduğu saptandı. Hakkında 'Tehdit' ve 'Hakaret' suç kapsamında adli işlem başlatılan Hayati Y., emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.