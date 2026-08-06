Olay, dün Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte otomobil sürücüleri M.A.K. ve A.H.Ş. arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kavga boyutuna ulaşınca sürücüler araçlarından indi. M.A.K., A.H.Ş.'yi yumruklayarak dudağından yaraladı. Ardından M.A.K., otomobilinin bagajından aldığı testereyle A.H.Ş.'ye saldırmaya çalıştı.
Çevredekilerin araya girmesiyle olay sona erdi. M.A.K., otomobiline binip bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Taraflar polis merkezine götürüldü ve birbirlerinden şikayetçi oldu. Yaşananlar araç kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.