Olay, saat 14.45 civarında Kartaltepe Mahallesi Bilgehan Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kavşakta karşılaşan iki araç sürücüsü arasında yol verme konusunda anlaşmazlık çıktı. Tartışma büyüyünce araçlarından inen sürücülerden biri, diğerine kafa attı. KAVGA BÜYÜDÜ Bu hareketin ardından kavga büyüdü; sürücüler ve yanlarındaki kişiler birbirlerine tekme ve yumrukla saldırdı. Cadde ortasında devam eden arbede, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona erdi. KİMSE SAKİNLEŞTİREMEDİ Kavgayı ayırmakta güçlük çeken vatandaşlar, tarafları sakinleştirerek araçlarına bindirdi. Olay anı, çevredeki bir binanın balkonundan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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