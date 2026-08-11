İzmir’in Tire ilçesi 4 Eylül Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi’nde C.A. yönetimindeki 35 A.. 621 plakalı otomobil ile T.A. yönetimindeki 07 B.. 618 plakalı otomobil, seyir halindeyken birbirlerini sıkıştırdı.

‘YOL VERMEME’ KAVGASI

İki kadın sürücü arasında ‘yol vermeme’ nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyürken, olaya T.A.’nın yanında bulunan yakını da dahil oldu.

180’ER BİN TL CEZA

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri sürücülere 180’er bin TL, sürücülerden T.A.’nın kavgaya karışan yakını Ş.Ş.’ye de 180 bin TL idari para cezası uygulandı.

60 GÜN SÜREYLE TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Toplamda 540 bin TL ceza uygulanırken, her iki araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi, sürücülerin ehliyetlerine ise 2 ay süreyle el konulduğu öğrenildi.