Lublin Voyvodalığı'nda gerçekleştirilen altyapı projesi kapsamında, yaklaşık 115 kilometrelik bir güzergah üzerinde devasa bir arkeolojik araştırma sahası oluşturuldu. Polonya Ulusal Karayolları Genel Müdürlüğü (GDDKiA) denetiminde yürütülen kazılarda; mamut kemikleri, antik mezarlar, Roma dönemine ait objeler ve Orta Çağ yerleşim izleri gün yüzüne çıkarıldı. Arkeolog Wiesław Koman, otoyol projelerinin geleneksel kazılara oranla çok daha geniş alanlarda detaylı inceleme yapma imkanı sunduğunu vurguladı.

MAMUT KEMİKLERİNDEN ROMA DÖNEMİ ESERLERİNE

Kasım 2024’ten bu yana devam eden çalışmalarda, Labune bölgesinde Pleistosen dönemine (MÖ 100.000 - 12.000) tarihlendirilen mamut kemikleri bulundu. Ayrıca, MS 2. ve 4. yüzyılları kapsayan Roma dönemi buluntuları ile 7. yüzyıla ait Slav yerleşim izleri, bölgenin tarihsel gelişimine dair önemli veriler sundu. Kazı alanlarında 100 binin üzerinde seramik parçası, taş ve çakmaktaşı alet ile mızrak uçları gibi materyallerin tasnif edildiği bildirildi.

Araştırmacılar, MÖ 2500-2000 yıllarına ait Neolitik mezar çukurlarında, ölen kişiye refakat etmesi amacıyla bırakılan kil kaplar, amforalar ve taş baltalar tespit etti. Tarihin daha yakın dönemlerine ışık tutan bir diğer keşif ise Bełżec kasabasında yapıldı. Burada 1946 yılındaki operasyonlara katılan İç Güvenlik Kolordusu askerlerine ait olduğu düşünülen sahra tahkimatları, konserve kutuları ve kişisel bakım malzemeleri bulundu.

KAZILAR İNŞAATLA EŞ ZAMANLI SÜRÜYOR

GDDKiA tarafından yapılan açıklamada, arkeolojik çalışmaların otoyol inşaat hızını olumsuz etkilemediği belirtildi. Şu ana kadar incelenen bölgelerin ardından, Stary Zamość ve Zamość çevre yolu güzergahındaki 22 farklı noktada daha kazı yapılması planlanıyor. Analiz süreçleri tamamlanan tüm eserlerin, bölgedeki müzelere devredilerek sergileneceği açıklandı.