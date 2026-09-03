Çekya’nın Bohemya bölgesindeki D35 otoyolu inşaat çalışmaları öncesinde yürütülen rutin arkeolojik incelemeler sırasında, Demir Çağı’na ait büyük bir yerleşim yeri ve zengin bir hazine gün yüzüne çıkarıldı.

22 BİN TORBAYI BULDU

Doğu Bohemya Müzesi liderliğinde yürütülen kazılarda, MÖ 2. yüzyıla tarihlenen yerleşim alanından yüzlerce altın ve gümüş Kelt sikkesi, sikkelerin basımında kullanılan kalıplar, kehribar takılar, lüks seramikler, konut temelleri, atölyeler ve en az bir dini tapınak tespit edildi. Sahadan çıkarılan eserlerin yaklaşık 22 bin torbayı doldurduğu açıklandı.

BÖLGESEL ÜSTÜ TİCARET VE ÜRETİM MERKEZİ

Müze tarafından yapılan açıklamada, söz konusu alanın "Bohemya'da şimdiye kadar bulunan en büyük eser koleksiyonlarından biri" olduğu ve yerleşimin Baltık Denizi ile Akdeniz'i birbirine bağlayan antik Kehribar Yolu üzerinde kritik bir ticaret merkezi olarak hizmet verdiği belirtildi.

Kazı yöneticilerinden Prof. Dr. Tomas Mangel; bronz ve demir iğneler, bilezikler, kemer aksamları ile cam boncukların yanı sıra bölgedeki üst toprak katmanındaki buluntu yoğunluğunun standartların çok üzerinde olduğunu kaydetti.

SURLARIN OLMADIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Araştırmacılar, bölgede daha sonraki dönemlerde yaygınlaşan savunma surlarının bu alanda bulunmadığına dikkat çekti. Yerleşimin savunmadan ziyade ticarete dayalı bir yapıya sahip olduğu ve merkezi müstahkem alanlar öncesinde kilit bir düğüm noktası görevi gördüğü değerlendiriliyor.

Bölgede yaşayan Kelt grubunun kesin kimliği yazılı belge bulunmadığı için henüz doğrulanamadı. Bölge geleneksel olarak Boii kabilesiyle ilişkilendirilse de araştırmacılar mevcut verilerin yalnızca genel bir Orta Avrupa yerleşimine işaret ettiğini bildiriyor.

Ele geçirilen eserler Doğu Bohemya Müzesi'nde muhafaza altına alınırken, geçici bir serginin ardından kataloglama sürecinin tamamlanmasıyla daha kapsamlı bir serginin açılması planlanıyor.