Çin’in güneybatısındaki bir inşaat sahasında çalışan işçiler, çevre kayalarla uyuşmayan farklı bir biyolojik yapı keşfetti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden Çin Jeolojik Araştırmalar Dairesi uzmanları, işçilerin yanlışlıkla 147 milyon yıllık bir fosil yatağına "pencere" açtığını doğruladı. Kumtaşı tabakasının altında yatan devasa kalıntıların, yeryüzünde yürümüş en büyük canlılardan birine ait olduğu tespit edildi.

JURA DÖNEMİNİN DEVİ

Bilim insanları, bulunan kısmi iskeleti inceleyerek yeni türü Tongnanlong zhimingi olarak adlandırdı. Çok uzun boyunlarıyla tanınan Mamenchisauridae ailesine mensup olan bu canlı, karada yaşayan en büyük hayvan grubu olan sauropodların bir temsilcisi olarak sınıflandırıldı. Kazılar sonucunda mükemmel korunmuş sırt ve kuyruk omurlarının yanı sıra kaval kemiği ve ayak tarak kemikleri gibi kritik parçalar topraktan çıkarıldı.

1.8 METRELİK DEV OMUZ KEMİĞİ

Araştırmacıların en çok dikkatini çeken detay, hayvanın güçlü ön uzuvlarını destekleyen devasa kürek kemiği oldu. Boyu 1.8 metreyi aşan bu kemiğin, aynı bölgede daha önce keşfedilen diğer dev dinozorlardan çok daha büyük olduğu saptandı. Uzmanlar, bulunan fosillerin toplam vücut uzunluğunun 23 ila 28 metre arasında değiştiğini hesapladı. Bu devasa boyut, canlıyı kendi türünün en büyükleri arasına yerleştirdi.

MEVSİMSEL SELLER SAYESİNDE KORUNDU

Yapılan jeolojik analizler, bölgenin 147 milyon yıl önce sığ göllerle kaplı bir sulak alan olduğunu kanıtladı. Yaşanan antik sellerin, dinozorun kalıntılarını hızla çamur ve sediment altına gömerek oksijenle temasını kestiği anlaşıldı. Bu doğal koruma süreci, iskeletin milyonlarca yıl boyunca bozulmadan mineralleşmesine olanak sağladı. Bilim insanları, bu keşfin dev dinozorların coğrafi yayılımına ilişkin mevcut modelleri kökten değiştirebileceğini vurguladı.