Kazılar, Stuttgart Bölge Konseyi'ne bağlı Anıt Koruma Dairesi'nin gözetiminde, otoyol inşaatı başlamadan önce yürütülen arkeolojik araştırmalar kapsamında gerçekleştiriliyor. Çalışmaların 2026 yılı sonuna kadar sürmesi planlanırken, uzmanlar bölgede Roma öncesi yerleşimlere ait yeni bulguların da ortaya çıkabileceğini değerlendiriyor.

ROMA SINIR HATTININ ÖNEMLİ BAĞLANTILARINDAN BİRİYDİ

Araştırmacılara göre Alblimes Yolu, Roma İmparatoru Vespasian döneminde, milattan sonra 1. yüzyılda Germania Superior eyaletinin kurulmasının ardından inşa edildi. Yol, bugünkü Rottweil ile Heidenheim an der Brenz kentlerini birbirine bağlayarak Roma'nın güneybatı Almanya'daki askeri üsleri arasında hızlı ulaşımı sağlıyordu. Aynı zamanda askerlerin, ticaret kervanlarının ve resmi görevlilerin kullandığı önemli bir güzergah olarak hizmet veriyordu.

Yolun temelinde, Swabian Alb platosundan çıkarılan beyaz Jura kireç taşı kullanıldığı tespit edildi. Uzmanlar, güzergahın Roma İmparatorluğu ile Germen kabilelerinin yaşadığı bölgeler arasındaki sınır hattının önemli parçalarından biri olduğunu ve yaklaşık bir asır boyunca aktif şekilde kullanıldığını ifade ediyor.

DAHA ESKİ DÖNEMLERE AİT ESERLER DE BULUNDU

Kazı alanında yalnızca Roma dönemine ait kalıntılar ortaya çıkmadı. Arkeologlar, yolun alt kısmında Geç Tunç Çağı'na tarihlenen bir mezar kabı ile Roma dönemine ait bronz bir sikke ve Tunç Çağı'ndan kalma iğne de buldu. Bu buluntular, bölgenin Roma döneminden çok daha önce de insanlar tarafından kullanıldığını gösteriyor.

Uzmanlar, modern altyapı projelerinin geçmişe ait izleri ortaya çıkarması sayesinde bölgenin tarihi ulaşım ağı ve sınır savunma sistemi hakkında daha ayrıntılı bilgi edinilebildiğini belirtiyor. Kazıların ilerleyen aylarda Roma sınır hattına ilişkin yeni veriler sağlaması bekleniyor.