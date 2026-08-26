Deneme ABD’nin Hawaii eyaletindeki Oahu Adası’nda gerçekleştirildi. Bir yerleşim bölgesindeki yolun farklı bölümlerine normal asfaltın yanı sıra geri dönüştürülmüş evsel plastik ve denizden çıkarılan eski balıkçı ağlarının kullanıldığı asfalt döşendi. Araştırmacılar daha sonra yolu normal araç trafiğine bıraktı.

DENİZDEN 84 TON BALIKÇI AĞI VE EKİPMANI TOPLANDI

Hawaii’de eski balıkçı ağları ve misinalar ciddi bir çevre sorunu oluşturuyor. Pasifik akıntılarıyla taşınan bu malzemelerin önemli bir bölümü adaların kıyılarına vuruyor.

Hawaii Pacific University bünyesinde yürütülen proje kapsamında lisanslı ticari balıkçılara denizden kayıp av araçlarını toplamaları karşılığında ödeme yapılıyor. Bu yöntemle Pasifik’ten 84 ton büyük balıkçılık ekipmanı çıkarıldı.

Toplanan plastik ağların bir bölümü işlenerek yol yapımında kullanılabilecek hale getirildi. Normalde Hawaii’de kullanılan bazı asfalt türlerine dayanıklılığı artırmak amacıyla yeni üretilmiş plastik polimerler ekleniyor. Araştırmacılar ise bunun bir kısmının yerine atık balıkçı ağlarından elde edilen geri dönüştürülmüş plastiğin kullanılıp kullanılamayacağını araştırdı.

11 AY SONRA YOLA GERİ DÖNDÜLER

Yol yaklaşık 11 ay boyunca normal araç trafiğine açık kaldı. Ardından araştırmacılar farklı asfalt bölümlerinin üzerindeki yol tozlarını topladı. Amaç, araçların ve hava koşullarının etkisiyle asfaltın aşınması sonucunda çevreye mikroplastik yayılıp yayılmadığını belirlemekti.

Laboratuvar incelemelerinde mikroplastik boyutunda parçacıklara rastlandı. Ancak balıkçı ağlarından ve diğer geri dönüştürülmüş plastiklerden yapılan asfaltın, normal asfalttan daha fazla plastik parçacık yaymadığı görüldü. Araştırmacılar özellikle araç lastiklerinden kaynaklanan parçacıkların ölçümlerde çok daha baskın olduğunu belirledi.

Araştırmacılara göre bunun nedenlerinden biri, geri dönüştürülmüş plastiğin asfaltın içine eritilerek karıştırılması. Böylece plastik, yolun içindeki taş ve bağlayıcı malzemeyle bütünleşiyor.

İlk sonuçlar olumlu olsa da araştırmacılar çalışmaların henüz tamamlanmadığını vurguluyor. Balıkçı ağlarıyla yapılan asfaltın yıllarca süren kullanımda ne kadar dayanıklı olacağı ve uzun vadede çevreye etkisi için daha fazla inceleme yapılması gerekiyor.

Yöntemin uzun vadede başarılı olması halinde, Hawaii’de denizden çıkarılan tonlarca plastik balıkçı ağı çöplüğe gönderilmek yerine yol yapımında kullanılabilecek bir ham maddeye dönüşebilir.