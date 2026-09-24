Projede plastiklerin yalnızca çöpe gitmesini önlemek değil, aynı zamanda daha dayanıklı bir asfalt elde etmek amaçlandı. Nebraska Üniversitesi-Lincoln araştırmacılarının da dahil olduğu çalışmada farklı karışımlar üzerinde testler yapılarak plastik katkısının yol yüzeyinin dayanıklılığına nasıl etki ettiği incelendi.

POŞETLERİ PARÇALAYIP ASFALTA KARIŞTIRDILAR

Kullanılmış plastik poşetler geri dönüşüm sürecinden geçirilerek küçük parçalara ayrıldı ve asfalt üretiminde kullanılan malzemeye dahil edildi. Yolun yapımında kullanılan karışımda ayrıca yüzde 25 oranında geri kazanılmış eski asfalt bulunuyor. Böylece hem plastik atıkların hem de daha önce kullanılmış yol malzemelerinin yeniden değerlendirilmesi sağlandı.

Araştırmacılar doğrudan yola geçmeden önce farklı oranlarda hazırlanan altı ayrı asfalt karışımını laboratuvarda test etti. Yapılan incelemelerde plastik katkılı asfaltın özellikle araçların oluşturduğu baskı nedeniyle meydana gelen tekerlek izi ve deformasyona karşı umut verici sonuçlar verdiği belirtildi.

Aynı yöntem yalnızca araçların kullandığı yolda da denenmedi. Plastik içeren asfalt karışımı bölgedeki Al Bengtson bisiklet yolunun bir bölümünde de kullanılarak farklı koşullardaki performansının gözlemlenmesine imkan sağlandı.

GERÇEK TRAFİKTE TEST EDİLİYOR

Laboratuvarda elde edilen sonuçların ardından araştırmanın en önemli aşaması gerçek yol koşullarında başladı. Foundry Road'daki asfalt; ağır araç trafiği, sıcaklık değişimleri, nem, çatlama ve zaman içerisinde oluşabilecek yüzey bozulmaları açısından takip ediliyor.

Araştırmacılar özellikle plastik katkısının asfaltın kullanım ömrünü uzatıp uzatmadığını ve bakım ihtiyacını azaltıp azaltmadığını belirlemek istiyor. Uzun süreli gözlemlerden olumlu sonuç alınması halinde, milyonlarca plastik poşetin çöpe gitmesi yerine yol yapımında yeniden değerlendirilmesine imkan sağlayan yöntemin başka projelerde de kullanılması mümkün olabilir.