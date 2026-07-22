Yaklaşık 10 kilometrelik çevre yolunun sorun yaşanan 1,2 kilometrelik bölümünde uygulanan yöntemle, zemin önce güçlendirildi, ardından jeohücrelerin içi granüler malzemeyle dolduruldu ve üzerine asfalt serildi. Böylece yük daha geniş bir alana dağıtılırken zemindeki hareket de önemli ölçüde sınırlandırıldı.

JEOHÜCRE SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Jeohücre sistemi, yüksek dayanımlı polimer malzemeden üretilen üç boyutlu petek biçimindeki panellerden oluşuyor. Zemine serilen bu yapı, taş veya kırma agrega ile doldurulduktan sonra sıkıştırılıyor ve üzerine asfalt kaplaması yapılıyor.

Bu yöntem sayesinde araçların oluşturduğu yük tek bir noktaya binmek yerine daha geniş bir yüzeye yayılıyor. Böylece yol tabanında oluşabilecek çökmeler, çatlaklar ve tekerlek izleri azalırken asfaltın kullanım ömrü de uzuyor. Özellikle yumuşak zeminlerin bulunduğu bölgelerde yöntemin bakım maliyetlerini düşürdüğü belirtiliyor.

AĞIR VASITA TRAFİĞİNE KARŞI DA KULLANILIYOR

Jeohücre teknolojisi yalnızca Kerala'da değil, Kanada, ABD ve Hindistan'daki farklı karayolu projelerinde de uygulanıyor. Özellikle ağır kamyon trafiğinin yoğun olduğu güzergahlarda asfaltın daha uzun süre dayanmasını sağlamak amacıyla tercih ediliyor.

Uzmanlara göre sistem, yol temelinin daha ince malzemeyle inşa edilmesine olanak tanırken bakım ihtiyacını da azaltabiliyor. Bu nedenle son yıllarda hem yeni yol projelerinde hem de hasar gören yolların rehabilitasyonunda jeohücre kullanımının giderek yaygınlaştığı ifade ediliyor.