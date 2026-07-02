Proje, Hawaii Pacific University bünyesindeki Center for Marine Debris Research (CMDR) araştırmacıları ile Hawaii Ulaştırma Bakanlığı (HDOT) iş birliğinde yürütülüyor. Amaç, okyanuslardan toplanan plastik atıkları ve evsel plastikleri çöplüklere göndermek yerine yol yapımında değerlendirerek hem deniz kirliliğini hem de atık miktarını azaltmak.

OKYANUSTAN ÇIKARILAN AĞLAR ASFALTA KARIŞTIRILIYOR

Toplanan balık ağları ve yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) içeren plastik atıklar önce temizlenip granül haline getiriliyor. Daha sonra bu malzeme asfalt bağlayıcısıyla eritilerek karıştırılıyor ve yol kaplamasında kullanılan karışıma ekleniyor. Böylece geri dönüştürülmüş plastik, asfaltın bir parçası haline geliyor.

Deneme kapsamında Oahu'da aynı cadde üzerine üç farklı asfalt karışımı serildi. Bunlardan biri standart asfalt, biri evsel geri dönüştürülmüş plastik, diğeri ise terk edilmiş balık ağlarından elde edilen plastik içeriyor. Araştırmacılar yaklaşık 11 ay boyunca bu yolları izleyerek aşınma ve mikroplastik salınımını karşılaştırdı.

İLK SONUÇLAR DİKKAT ÇEKTİ

İlk analizler, geri dönüştürülmüş plastik kullanılan asfaltın standart yollara kıyasla daha fazla mikroplastik salmadığını ortaya koydu. Araştırmacılar, yol yüzeyinde tespit edilen parçacıkların büyük bölümünün ise asfalt değil, araç lastiklerinin aşınmasından kaynaklandığını belirledi.

Proje kapsamında şimdiye kadar Pasifik Okyanusu'ndan 84 tondan fazla terk edilmiş balık ağı ve diğer büyük deniz atıkları toplandı. Araştırmacılar, uzun vadeli dayanıklılık testleri olumlu sonuç verirse bu yöntemin Hawaii'de ve diğer kıyı bölgelerinde plastik atıkları değerlendirmek için yeni bir seçenek haline gelebileceğini düşünüyor.