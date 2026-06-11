Çalışmalar kapsamında kentin belirli noktalarındaki yol kesimlerine geri dönüştürülmüş lastiklerden elde edilen kauçuk katkılı asfalt serildi. Proje kapsamında bir bölümde geleneksel asfalt kullanılırken, diğer bölümde lastik katkılı asfalt tercih edildi. Böylece iki farklı yol yüzeyinin performansı uzun vadede karşılaştırılabilecek.

2 BİN ESKİ LASTİK YOLLARA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

'Rubberized asphalt' olarak adlandırılan sistemde, kullanım dışı kalan lastikler özel işlemlerden geçirilerek ince kauçuk granüller haline getiriliyor. Daha sonra bu malzeme asfalt karışımına ekleniyor. Ann Arbor'da uygulanacak projede yaklaşık 9 bin 300 ton asfalt kullanılacağı, bunun 3 bin 730 tonluk kısmının ise geri dönüştürülmüş lastik içeren özel karışımdan oluşacağı belirtildi. Bu miktar yaklaşık 2 bin otomobil lastiğine karşılık geliyor.

Kent yetkilileri, bölgede her yıl 70 binden fazla lastiğin atık haline geldiğini ve bunların önemli bir bölümünün yakıldığını ya da depolama sahalarına gönderildiğini ifade ediyor. Yeni uygulamayla birlikte bu atıkların bir kısmına yeniden kullanım alanı kazandırılması hedefleniyor.

DAHA SESSİZ VE DAHA DAYANIKLI YOLLAR HEDEFLENİYOR

Projeyi takip eden uzmanlara göre kauçuk katkılı asfalt, geleneksel asfaltlara kıyasla çatlaklara ve deformasyonlara karşı daha dirençli olabilir. Ayrıca araçların oluşturduğu yol gürültüsünü azaltma potansiyeli de bulunuyor. Araştırmacılar, özellikle sert kış koşullarının görüldüğü Michigan gibi bölgelerde asfaltın ömrünün uzayıp uzamayacağını ölçmek için testlerin devam edeceğini belirtiyor.

Yetkililer, test sonuçlarının olumlu çıkması halinde gelecekte daha fazla yolun geri dönüştürülmüş lastiklerden üretilen asfaltla kaplanabileceğini belirtiyor. Böylece hem milyonlarca tonluk atığın değerlendirilmesi hem de şehir altyapısının daha uzun ömürlü hale getirilmesi amaçlanıyor.