Çalışma, Samoa Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği (SRWMA) ile yerel inşaat şirketi R&R Construction iş birliğinde yürütülüyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından desteklenen proje kapsamında kırılmış cam, farklı oranlarda asfalt karışımına eklenerek performansı takip ediliyor. İlk denemeler, Tafaigata düzenli depolama sahasının girişindeki yollarda gerçekleştirildi.

RESMİ TEST PROGRAMINA GİRDİ

Glassphalt karışımı ilk olarak Tafaigata yolu üzerindeki çukur onarım çalışmalarında kullanıldı. Ekipler, kırılmış cam ile kumun farklı oranlarda karıştırıldığı asfaltı belirli bölgelere uygulayarak aylar boyunca performansını izledi. Yetkililer, cam katkılı asfaltın daha az kaygan olabileceğini ve çatlamaya karşı daha dayanıklı hale gelebileceğini belirtiyor.

Proje, UNDP'nin CERO Waste programı kapsamında yürütülüyor. Program aynı zamanda cam atıkların beton bloklar, kaldırım taşları ve mezar taşları gibi farklı ürünlerde kullanılmasını da kapsıyor. Uygulamanın başlamasından bu yana yüzlerce ton cam atığın çöplüğe gitmesi engellendi.

CAM ŞİŞELER İÇİN YENİ BİR KULLANIM ALANI

Samoa'daki Tafaigata depolama sahasının kapasitesinin dolmaya yaklaşması, alternatif çözümleri daha önemli hale getirdi. Bu nedenle cam şişelerin geri dönüştürülerek yol yapımında kullanılması, hem atık miktarını azaltan hem de doğal kaynak tüketimini düşüren bir yöntem olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, 'glassphalt' uygulamasının günümüzde de izlenmeye devam ettiğini ve uzun vadeli sonuçlara göre daha geniş alanlarda kullanılmasının değerlendirilebileceğini belirtiyor. Proje aynı zamanda gençlere istihdam sağlayan döngüsel ekonomi çalışmalarının bir parçası olarak görülüyor.