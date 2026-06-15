Hindistan’ın güney eyaletlerinde başlayan süreç, hindistan cevizi hasadıyla başlıyor. Ülkede yılda 19 milyardan fazla hindistan cevizi üretildiği belirtilirken, meyvenin dış kabuğunda bulunan uzun ve dayanıklı lifler sanayi için önemli bir hammaddeye dönüşüyor. Hasat edilen ürünlerin kabukları ayrıldıktan sonra haftalar süren kurutma işlemlerinden geçiriliyor. Daha sonra özel makinelerle lifler ayrıştırılıyor ve dokuma tezgahlarında geotekstil kumaş haline getiriliyor.

YOLLARIN ALTINDA GÖRÜNMEYEN DESTEK

Ortaya çıkan hindistan cevizi lifli geotekstil kumaşlar, asfaltın altındaki zemin katmanlarına seriliyor. Bu doğal malzeme, toprağın dağılmasını önlerken suyun kontrollü şekilde geçişine izin veriyor ve erozyonu azaltıyor. Özellikle muson yağmurlarının etkili olduğu kırsal bölgelerde yol tabanının çökmesini engelleyen sistem, yol ömrünü uzatan önemli bir unsur olarak görülüyor. Araştırmalar, hindistan cevizi lifli geotekstillerin yol zeminlerinin taşıma kapasitesini artırabildiğini ve daha az dolgu malzemesi kullanılmasına imkan sağladığını ortaya koyuyor.

Uzmanlara göre yöntemin en dikkat çekici yönlerinden biri, sentetik malzemelere kıyasla daha düşük çevresel etkiye sahip olması. Biyolojik olarak parçalanabilen lifler zamanla toprağa karışırken, yolun ilk yıllarında ihtiyaç duyulan desteği sağlamaya devam ediyor. Ayrıca liflerin su yönetimi ve erozyon kontrolündeki başarısı nedeniyle yalnızca yol projelerinde değil, yamaç güçlendirme ve kıyı koruma çalışmalarında da kullanıldığı belirtiliyor.

TARIMSAL ATIĞI EKONOMİYE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Sistem, yalnızca mühendislik açısından değil ekonomik açıdan da dikkat çekiyor. Hindistan cevizi üretiminin yoğun olduğu bölgelerde kabukların değerlendirilmesiyle yeni bir sanayi zinciri oluşurken, çiftçilerden işleme tesislerine kadar geniş bir ekonomik ağ destekleniyor. Bir zamanlar değersiz kabul edilen kabuklar, bugün yolların altında görev yapan mühendislik malzemelerine dönüşerek yerel ekonomiye katkı sağlıyor.

Kullanımı yaygınlaşan bu yöntem, son yıllarda sürdürülebilir altyapı çözümlerine yönelik ilginin artmasıyla yeniden dikkat çekiyor. Mühendisler, tarımsal atıkların doğru şekilde değerlendirilmesiyle hem çevresel etkinin azaltılabileceğini hem de altyapı projelerinde daha ekonomik çözümler geliştirilebileceğini belirtiyor.