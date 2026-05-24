Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki yukarı yönlü seyir, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

İstanbul'da akaryakıt fiyatları, lojistik maliyetlere bağlı olarak yakalar arasında küçük farklılıklar gösteriyor.

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 65.10 TL

Motorin (Mazot): 67.03 TL

LPG (Otogaz): 33.89 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 64.97 TL

Motorin (Mazot): 66.90 TL

LPG (Otogaz): 33.29 TL

Başkent Ankara'da nakliye avantajları ve yerel fiyatlandırma politikaları gereği fiyatlar İstanbul'a oranla bir miktar daha yüksek seyrediyor.

Ankara Güncel Fiyatlar:

Benzin: 66.08 TL

Motorin: 68.16 TL

LPG: 33.87 TL

İzmir, üç büyükşehir arasında benzin ve motorin litre fiyatının en yüksek olduğu il oldu.

İzmir Güncel Fiyatlar:

Benzin: 66.36 TL

Motorin: 68.43 TL

LPG: 33.69 TL