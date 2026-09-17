Yangın, saat 16.30 sıralarında Esenyurt Bahçeşehir TEM Otoyolu’nda meydana geldi. ALEVLER TIRI SARDI Seyir halindeki TIR’dan henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın aracı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. EDİRNE İSTİKAMETİ KAPATILDI Yangın nedeniyle TEM Otoyolu’nun Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

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