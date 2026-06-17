Son dönemde otomobil fiyatlarında yaşanan artışlar sebebiyle emeklilere yönelik bir vergi avantajı sağlanıp sağlanmayacağı konusu, kamuoyunun en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Mevcut mevzuatta yalnızca belirli şartları taşıyan engelli vatandaşlar için geçerli olan ÖTV muafiyetinin, yeni kanun teklifiyle belirli emekli gruplarına da esnetilmesi hedefleniyor.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Sosyal medyada ve dijital platformlarda yer alan bazı iddiaların aksine, emeklilere yönelik özel bir ÖTV'siz araç satın alma hakkı tanıyan yasal düzenleme henüz yürürlüğe girmedi.

İlgili kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'na sunulmuş olup, öncelikle ihtisas komisyonlarında görüşülecek. Teklifin Komisyon aşamasından geçip TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve Resmî Gazete'de yayımlanması durumunda yasal süreç tamamlanmış olacak ve uygulama resmen başlayacak.

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ ALIMINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kamuoyuna yansıyan kanun teklifi metnine göre, bu düzenleme tüm emekli kategorilerini kapsamıyor.

SSK (4/1-a) işçi emeklileri ile Emekli Sandığı (memur) emeklileri genel olarak bu teklifin dışında tutuluyor.

Düzenlemenin yasalaşması halinde yalnızca şu grupların vergi muafiyetinden yararlanması öngörülüyor:

Bağ-Kur (5510 sayılı Kanun'un 4/1-b maddesi) kapsamında yaşlılık aylığı alan emekliler.

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf ve sanatkâr statüsünde bulunanlar.

5 YIL SATIŞ YASAĞI ŞARTI

Kanun teklifinin ayrıntılarında, sistemin ticari amaçlarla suiistimal edilmesini engellemek amacıyla çok katı bir devir kısıtlaması yer alıyor.

Teklife göre; hakkı bulunan emekliler bu uygulamadan beş yıl içinde sadece bir defaya mahsus yararlanabilecek. ÖTV muafiyetiyle satın alınan taşıtlar, satın alınma tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe hiçbir şekilde başkasına devredilemeyecek veya satılamayacak.

EMEKLİLER ÖTV'SİZ HANGİ ARAÇ MODELLERİNİ ALABİLECEK?

Düzenleme henüz yasalaşmadığı için şu an kesinleşmiş resmî bir marka ve model listesi bulunmuyor. Teklif kapsamında, piyasadaki uygun fiyatlı, düşük motor hacimli ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip araçların muafiyet listesinde yer alabileceği değerlendiriliyor.

Yasanın yürürlüğe girmesi halinde kriterlere uyması beklenen ve alınabilecek muhtemel modeller şunlardır:

Togg: T10X ve T10F modelleri

Fiat: Egea Sedan ve Egea Cross

Renault: Clio, Megane Sedan ve Duster

Toyota: Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR

Hyundai: i20 ve Bayon