Ankara'nın Çubuk ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen feci kaza, yola dökülen yakıtın yarattığı tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Kaza, Ovacık Mahallesi yakınlarındaki kara yolunda gerçekleşti. YOLA DÖKÜLEN AKARYAKIT KONTROLDEN ÇIKARDI Edinilen bilgilere göre, 38 yaşındaki Akif Ünal idaresindeki 06 DIP 488 plakalı otomobil, asfalta dökülen akaryakıtın zemini kayganlaştırması sonucu kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, karşı yönden gelen D.O. kontrolündeki 06 BEC 160 plakalı hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Akif Ünal ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ünal, acil serviste doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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