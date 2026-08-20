Afyonkarahisar'da yola dökülen boyalar nedeniyle çevre kirliliğine yol açtığı belirlenen iki firma, Çevre Kanunu'na göre ağır yaptırımla karşı karşıya kaldı.

Bakanlık, Dinar-Çay Karayolu Akçaköy mevkiinde gelen şikayetler üzerine inceleme başlatmıştı. Yapılan denetimlerde, Europap Tezol Kâğıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Cengizhan Lojistik firmalarının yola dökülen boyalardan sorumlu olduğu saptandı.

"TOPLAM 20 MİLYON 980 BİN 602 TL İDARİ YAPTIRIM UYGULANMIŞTIR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, her iki firmaya da 10 milyon 490 bin 301 TL ceza verildiğini duyurdu. Açıklamada, "Yapılan incelemeler sonucunda, çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen Europap Tezol Kâğıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Cengizhan Lojistik firmalarının her birine, Çevre Kanunu kapsamında 10 milyon 490 bin 301 TL olmak üzere toplam 20 milyon 980 bin 602 TL idari yaptırım uygulanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Bakanlık ekipleri, yola dökülen boyaların temizlenmesi için de gerekli çalışmaları yürüttü.