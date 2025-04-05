Muğla’nın Milas- İzmir karayolunda Bodrum’a seyir halinde olan M.G. yönetimindeki otomobilin aniden yola çıkan köpek nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak tarlaya uçan otomobilde bulunan 1 çocuk yaşamını yitirdi 5 kişi yaralandı.

Muğla’nın Milas ilçesi ile İzmir karayolu arasındaki Pınarcık Mevkii’nde bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada aniden yola çıkan köpeğin neden olduğu iddia edilen kazada sürücü M.G.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan ve takla atarak tarlaya uçan otomobilde bulunan 6 kişi yoldan geçenlerin çağırdıkları ambulanslarla Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 10 yaşındaki Yahya Gül’ün tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği, yaralanan 5 kişinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Yahya Gül’ün cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.