Bursa'da hareket halindeki bir kamyondan yola savrulan tanklar büyük paniğe neden oldu. Yokuş yukarı tırmandığı sırada kasa kapağı aniden açılan kamyondan düşen tanklardan sızan tehlikeli zehirli madde yüzünden cadde dakikalar içinde ulaşıma kapatıldı ve tüm bölge karantinaya alındı.

KAPAĞI AÇILAN KAMYONDAN YOLA DÜŞTÜ

Olay, 30 Ağustos Zafer Mahallesi İpek Caddesi üzerinde meydana geldi. 41 AHR 940 plakalı kamyon yokuş yukarı seyrettiği sırada, henüz bilinmeyen bir nedenle kasasının arka kapağı açıldı. Kamyonda taşınan ağır tanklar gürültüyle yola fırlayarak caddeye saçıldı. Tankların darbe almasıyla birlikte içindeki sıvı madde hızla asfalta yayılmaya başladı.

POLİS EKİPLERİ ALARMA GEÇTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanı sevk edildi. Polis ekipleri olası bir zehirleme veya patlama riskine karşı caddeyi tamamen trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı. Sızıntının yayılmasını önlemek için özel teçhizatlı AFAD ekipleri bölgede detaylı bir inceleme başlattı.

MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Ekiplerin yaptığı teknik analizlerde, yola dökülen maddenin akü imalatında kullanılan ve yüksek derecede toksik etkiye sahip sülfürik asit olduğu tespit edildi. Ciltle temasında ağır kimyasal yanıklara yol açan, solunması halinde ise akciğerlerde ciddi tahriş ve zehirlenmeye neden olan bu tehlikeli maddenin yayılması AFAD ekiplerince engellendi.

Bölgedeki riskin kontrol altına alınmasının ardından sızıntıya neden olan kamyon ve yola saçılan tanklar vinç yardımıyla caddeden kaldırıldı. Temizlik ve arındırma çalışmalarının tamamlanmasıyla cadde yeniden araç trafiğine açıldı.