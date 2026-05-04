Yaklaşık 170 yolcu ve 70 mürettebatın bulunduğu gemide yolcuların karaya çıkmasına izin verilmedi. İşletmeci Oceanwide Expeditions, yolculardan maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istedi. Geminin Kanarya Adaları’na yönelmesi bekleniyor.

ÖLÜMLER PEŞ PEŞE GELDİ

İlk olarak Hollandalı yaşlı bir çift hayatını kaybetti. Ardından gemide üçüncü ölümün gerçekleştiği açıklandı. Hastaneye kaldırılan İngiliz yolcuda da hantavirüs enfeksiyonu doğrulandı.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs; kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya tükürüğü yoluyla bulaşan ve insanlarda ciddi solunum ya da böbrek hastalıklarına yol açabilen bir virüs olarak biliniyor. Belirtiler genellikle ateş, kas ağrısı ve mide şikayetleriyle başlıyor, ağır vakalarda hayati risk oluşturabiliyor.

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar, virüsün kuluçka süresinin uzun olabileceğini ve yolcuların büyük kısmının enfeksiyonu gemiye binmeden önce kapmış olabileceğini değerlendiriyor. İnsanlar arası bulaşmanın nadir olduğuna dikkat çekilirken, yeni vakaların ortaya çıkabileceği uyarısı yapıldı.