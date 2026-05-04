Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Arjantin’den hareket ederek Yeşil Burun Adaları’na doğru seyreden "MV Hondius" adlı yolcu gemisinde hantavirüs salgını patlak verdiğini duyurdu.

Gemideki trajik olayda üç kişi yaşamını yitirirken, bir vakanın kesinleştiği ve beş şüpheli vaka üzerindeki tetkiklerin sürdüğü bildirildi. Yaşamını yitirenler arasında 69 ve 70 yaşlarındaki Hollandalı bir çiftin bulunduğu, diğer kurbanın cenazesinin ise henüz gemiden tahliye edilemediği öğrenildi.

ADA YETKİLİLERİ İZİN VERMEDİ

Geminin işletmecisi Oceanwide Expeditions tarafından yapılan açıklamada, iki mürettebatın da benzer semptomlarla hasta olduğu, ancak Yeşil Burun Adaları yetkililerinin virüsün yayılma riski nedeniyle hastaların karaya çıkmasına şimdilik izin vermediği ifade edildi. Yaklaşık 150 yolcunun bulunduğu gemideki incelemelerini sürdüren uzmanlar, ölen kişilerin hastalığı gemiye binmeden önce kapmış olma ihtimali üzerinde duruyor.

TEDAVİ YÖNTEMİ YOK

Kemirgenler vasıtasıyla insanlara bulaşan ve solunum yoluyla yayılan hantavirüs, ciddi sağlık komplikasyonlarına yol açıyor. Virüsün neden olduğu Hantavirüs Pulmoner Sendromu (HPS), solunum yetmezliği evresinde yüzde 38 gibi yüksek bir ölüm oranına sahipken; Kanamalı Ateşle Seyreden Renal Sendrom (HFRS) ise iç kanama ve böbrek yetmezliği ile sonuçlanabiliyor.