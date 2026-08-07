İstanbul’un Kağıthane ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde İzzettin K. idaresindeki 34 M 35.. plakalı yolcu minibüsü, seyir halindeki bir aracı sollamak istediği sırada karşı şeride geçti. 4 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ Bu sırada karşı yönden gelen Erdoğan Ö. yönetimindeki 34 H. 25.. plakalı İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan İETT otobüsü, yol kenarında park halinde bulunan 4 araca çarparak durabildi. HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR Kazada minibüste bulunan Suzan A., Deniz E. ve Döne C. ile araç sürücülerinden 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde minibüsün sollama sırasında karşı şeride geçtiği ve İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştığı görüldü. Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar da hasar gören araçları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

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